Минфин РФ работает над введением цифрового акциза на табак и пиво

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ прорабатывает технологию цифрового акциза на табак и пиво, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на встрече с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России, в ходе которой были обсуждены вопросы налоговой политики.

По его словам, эта работа ведется активно. "Предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива. Это будет способствовать дальнейшему сокращению количества споров между налогоплательщиками и налоговой службой", - заявил он.

Дальнейшая цифровизация и расширение практики передачи налоговым органам функции по исчислению налогов - основной вектор работы в части упрощения администрирования, подчеркнул Сазанов. "По большинству имущественных налогов это уже реализовано", - добавил он.