Белоусов заявил, что предстоящие годы - период идеального шторма для мировой экономики

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Мировая экономика входит в период сильных потрясений, страны АТЭС это сознают, но предложенных мер пока недостаточно для выхода из кризиса, нужно совместно вырабатывать новые, предстоящие несколько лет - период идеального шторма, заявил на брифинге глава делегации РФ на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Сегодня был день, посвященный международной торговле и инвестициям. Основной лейтмотив - это кризис. Практически единодушное мнение, что мировая экономика входит в период сильных потрясений, который еще дополнительно усугубляется климатическими проблемами и нерешенными проблемами технологического развития. В основном речь шла о призывах и понимании того, что выходить из этой ситуации можно только всем вместе", - сказал он, комментируя итоговый день саммита АТЭС.

По его словам, Георгиева (глава МВФ) на саммите АТЭС сказала, что в негативном варианте порядка 30% мировой банковской системы окажется в зоне кризиса - в красной зоне.

"Третий фактор, на который все обращают внимание - это фактор, связанный с ростом цен. Нужно понимать, что этот процесс носит долговременный характер, он начался еще в конце 2020 года", - подчеркнул Белоусов. По его словам, сначала выросли цены на металлы, затем рост цен на газ, потом "по цепочке сокращение производства минеральных удобрений, рост цен на них, что не могло не отразиться на зерновых рынках".

"Вся эта турбулентность, которая происходит в сочетании этих факторов, привела к тому, что рынки пришли в очень сильное движение. И это движение носит сейчас хаотический характер и неопределенный. В результате инвесторы теряют ориентиры, и это резко придавливает возможности инвестиционного выхода из той ситуации, в которой мы сейчас есть", - пояснил он свое видение причин идеального шторма.

"Бросается в глаза сильный разрыв между масштабом проблем и теми инструментами, который пока предлагаются для их решения", - отметил также Белоусов.

По его словам, некоторые предлагают быстро прекратить спецоперацию в Украине - "это, видимо, по мнению авторов, должно вернуть цены на свои места". "Второе (предложение - ИФ) - это повышение процентных ставок банками для того, чтобы сдержать инфляцию", - отметил он.