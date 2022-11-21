Таможенная подкомиссия увеличила квоты на экспорт азотных удобрений до конца 2022 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла решение увеличить квоты на экспорт из России отдельных видов азотных удобрений, сообщил Минпромторг РФ.

Квота на экспорт карбамида до конца 2022 года будет увеличена на 400 тыс. тонн, аммиачной селитры - на 200 тыс. тонн, карбамидно-аммиачной смеси (КАС) - на 150 тыс. тонн.

"Увеличение квот позволит нам сохранить объёмы производства азотных удобрений, предотвратить затоваривание складов. В приоритете у нас остаётся обеспечение внутреннего рынка России, а на экспорт идёт лишь тот объём, который оказался не востребован на внутреннем рынке", - приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга Михаила Иванова.