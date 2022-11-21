ЦБ разрешил ВТБ перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Банк России разрешил ВТБ перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), говорится в сообщении на сайте регулятора.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей.

Разрешение вступит в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом ВТБ решения о применении данных методик и моделей.

На первоначальном этапе банк получит право использовать модели для применения ПВР по отдельным сегментам розничных и корпоративных кредитных требований, в отношении которых банк подал ходатайство. В соответствии с планом последовательного перехода банк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производиться в соответствии со стандартизированным (финализированным) подходом.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили три банка: Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк.

Сейчас заявки на использование этого подхода подаются в добровольном порядке. ЦБ планировал обязать все системно значимые банки с 2023 года переходить на продвинутый подход. Однако в сентябре стало известно, что ЦБ на год отложил реализацию этих мероприятий.