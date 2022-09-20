ЦБ на год отложил шаги по переходу крупнейших банков на продвинутый подход к оценке рисков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на год отложил мероприятия по переходу системно значимых кредитных организаций на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), говорится в ответах ЦБ на вопросы и предложения банков по итогам ежегодной встречи, проведенной Ассоциацией банков России в мае этого года.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей.

Сейчас заявки на использование этого подхода подаются в добровольном порядке. ЦБ планировал обязать все системно значимые банки с 2023 года переходить на продвинутый подход.

"Внедрение инициативы с учетом сложившейся ситуации отложено на один год. Планируется проведение встречи заместителя председателя Банка России Ольги Васильевны Поляковой с представителями СЗКО, посвященной деталям реализации проекта. Информация о дате и времени проведения встречи будет заблаговременно сообщена СЗКО", - говорится в ответах ЦБ.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только три банка: Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Ходатайство в ЦБ с просьбой применять IRB-подход также направил ВТБ.

Банк России в 2021 году опубликовал консультативный доклад, посвященный переходу банков на методику ПВР. Регулятор отмечал, что переход затрудняют существенные денежные и временные затраты, отсутствие полной информации и достаточного количества квалифицированных и опытных разработчиков и валидаторов моделей, а также заинтересованных руководителей высшего уровня, несоответствие уровня внутрикорпоративной культуры управления рисками, отсутствие информационных систем и программного обеспечения, а также существенного экономического эффекта от внедрения ПВР по сравнению с новым стандартизированным подходом "Базеля III" к расчету нормативов достаточности капитала.

Наиболее существенным стимулом для перехода банков на ПВР является экономия на капитале. При этом ЦБ отмечал, что начало применения ПВР не всегда приводит к значительной экономии. Экономия капитала может иметь отложенный эффект в результате постепенного посегментного перехода банка на ПВР, а также совершенствования и развития внутренних методик и моделей ПВР, системы внутреннего корпоративного управления и системы управления рисками.

Банк России рассматривал возможность внесения изменений в закон, устанавливающих требования обязательности перехода СЗКО на IRB-подход. Регулятор предлагал установить 5-летний переходный период для приведения СЗКО своих методик и моделей в соответствие требованиям нормативных актов.