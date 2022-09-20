Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

ЦБ на год отложил шаги по переходу крупнейших банков на продвинутый подход к оценке рисков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на год отложил мероприятия по переходу системно значимых кредитных организаций на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), говорится в ответах ЦБ на вопросы и предложения банков по итогам ежегодной встречи, проведенной Ассоциацией банков России в мае этого года.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей.

Сейчас заявки на использование этого подхода подаются в добровольном порядке. ЦБ планировал обязать все системно значимые банки с 2023 года переходить на продвинутый подход.

"Внедрение инициативы с учетом сложившейся ситуации отложено на один год. Планируется проведение встречи заместителя председателя Банка России Ольги Васильевны Поляковой с представителями СЗКО, посвященной деталям реализации проекта. Информация о дате и времени проведения встречи будет заблаговременно сообщена СЗКО", - говорится в ответах ЦБ.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только три банка: Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Ходатайство в ЦБ с просьбой применять IRB-подход также направил ВТБ.

Банк России в 2021 году опубликовал консультативный доклад, посвященный переходу банков на методику ПВР. Регулятор отмечал, что переход затрудняют существенные денежные и временные затраты, отсутствие полной информации и достаточного количества квалифицированных и опытных разработчиков и валидаторов моделей, а также заинтересованных руководителей высшего уровня, несоответствие уровня внутрикорпоративной культуры управления рисками, отсутствие информационных систем и программного обеспечения, а также существенного экономического эффекта от внедрения ПВР по сравнению с новым стандартизированным подходом "Базеля III" к расчету нормативов достаточности капитала.

Наиболее существенным стимулом для перехода банков на ПВР является экономия на капитале. При этом ЦБ отмечал, что начало применения ПВР не всегда приводит к значительной экономии. Экономия капитала может иметь отложенный эффект в результате постепенного посегментного перехода банка на ПВР, а также совершенствования и развития внутренних методик и моделей ПВР, системы внутреннего корпоративного управления и системы управления рисками.

Банк России рассматривал возможность внесения изменений в закон, устанавливающих требования обязательности перехода СЗКО на IRB-подход. Регулятор предлагал установить 5-летний переходный период для приведения СЗКО своих методик и моделей в соответствие требованиям нормативных актов.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бюджет РФ на 2023-2025 годы планируется с дефицитом 2%, 1,4% и 0,7% ВВП

Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, после этого наметился отскок

Индекс МосБиржи упал ниже 2300п впервые с конца августа из-за роста геополитических рисков

Ветеран российской фининдустрии Белла Златкис покинула правление Сбербанка

"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины

"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины

Рост цен производителей в Германии в августе достиг рекордных 45,8%

PepsiCo полностью прекратила производство флагманских брендов в России

PepsiCo полностью прекратила производство флагманских брендов в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });