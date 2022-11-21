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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Пригородные ж/д перевозки предлагается освободить от НДС до 2035 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который продлевает до 31 декабря 2034 года льготный НДС на услуги по пригородным железнодорожным перевозкам.

Документ (№232856-8) в ноябре внесло в парламент правительство.

"Законопроектом предлагается продлить на пять лет - до 31 декабря 2034 года - нулевую ставку НДС на пригородные пассажирские железнодорожные перевозки, сейчас нулевая ставка НДС на указанные услуги действует по 31 декабря 2029 года", - сказал, представляя документ, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, законодательно установленный срок действия нулевой ставки НДС меньше, чем срок договоров финансового лизинга, заключенных перевозчиками.

"Между тем, функционирование пригородного комплекса требует значительных объемов вложений в обновление с учетом выбытия по сроку службы подвижного состава для осуществления пригородных железнодорожных перевозок, а обновление подвижного состава служит драйвером развития пригородного сообщения, способствует росту пассажиропотока, повышению качества предоставляемых услуг", - говорится в пояснительных материалах.

Документ планируется включить для рассмотрения в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 6 декабря.

Госдума
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