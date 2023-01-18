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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Пригородные железнодорожные перевозки освобождены от НДС до 2035 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который продлевает до 31 декабря 2034 г. льготный НДС на предоставление услуг по пригородным железнодорожным перевозкам.

Правительство внесло в палату законопроект № 232856-8 в ноябре. Документ продлевает на пять лет нулевую ставку НДС на пригородные перевозки пассажиров по железной дороге.

До принятия закона предполагалось, что эта ставка будет действовать по 31 декабря 2029 года, а этот срок меньше, чем срок договоров финансового лизинга, заключенных перевозчиками, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

"Между тем функционирование пригородного комплекса требует значительных объемов вложений в обновление с учетом выбытия по сроку службы подвижного состава для осуществления пригородных железнодорожных перевозок, а обновление подвижного состава служит драйвером развития пригородного сообщения, способствует росту пассажиропотока, повышению качества предоставляемых услуг", - указали авторы проекта.

Госдума Правительство
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