Банки РФ в октябре замедлили темпы роста ипотеки до 1,8% после 2,3% в сентябре

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки в октябре замедлили рост ипотечного портфеля до 1,8% с 2,3% в сентябре, что связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Выдачи ипотеки в октябре снизились на 13% - до 448 млрд руб. (518 млрд руб. в сентябре). Наибольшее снижение отмечалось в сегменте первичной ипотеки - спад на 23%, тогда как во "вторичке" сокращение составило 5%.

Основное снижение выдачи пришлось на льготную ипотеку, отмечает ЦБ. В октябре выдачи снизились до 182 млрд руб. (240 млрд руб. в сентябре), наиболее существенное снижение отмечается в рамках "Льготной ипотеки под 7%" – спад до 119 млрд руб. (157 млрд. руб. в сентябре).

Также заметно замедлилось необеспеченное потребительское кредитование – до 0,3% (по предварительным данным), после роста на 0,9% в сентябре. Замедление вызвано снижением спроса со стороны населения, отложившего крупные покупки в условиях возросшей неопределенности, а также ужесточением кредитной политики банков, подчеркивает регулятор.