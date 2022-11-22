Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Рубль слегка растет к доллару, стабилен к юаню на старте торгов на фоне подрастающей нефти

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, юань стабилен на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром, рубль укрепляется на фоне вернувшихся к росту цен на нефть и наметившейся стабилизации на финансовых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,66 руб./$1 (-19 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,79 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,9 коп. - до 8,479 рубля.

Новость дополняется

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ определил условия вывоза более $10 тыс. в валюте уполномоченными банками и ВЭБ.РФ

Brent подешевела до $83,55 за баррель

Lufthansa наймет в штат еще 20 тысяч человек до конца 2023 года

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Профсоюз оценил дефицит врачей в российской медицине в 30%

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть в IV кв. до $100 за баррель

Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть в IV кв. до $100 за баррель

Криптовалютная биржа FTX задолжала 50 ведущим кредиторам $3,1 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });