Рубль слегка растет к доллару, стабилен к юаню на старте торгов на фоне подрастающей нефти

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, юань стабилен на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром, рубль укрепляется на фоне вернувшихся к росту цен на нефть и наметившейся стабилизации на финансовых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,66 руб./$1 (-19 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,79 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,9 коп. - до 8,479 рубля.

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