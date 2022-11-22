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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

РФ внесла в ЕЭК предложение о продлении на 2023 г. квоты на беспошлинный ввоз говядины

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - РФ внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) инициативное предложение о продлении на 2023 год квоты на беспошлинный ввоз говядины, предназначенной для производства мясной продукции, сообщается на правовом портале ЕЭК.

"Предлагаемая мера направлена на сбалансирование рынка мяса крупного рогатого скота в Российской Федерации, а также стабилизацию цен на мясную продукцию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с предложением о продлении квоты в октябре выступил Минсельхоз РФ.

Квота на беспошлинный ввоз говядины в РФ действует с января 2022 года в объеме 200 тыс. тонн. Ее срок рассчитан до 31 декабря 2022 года. Импортное мясо предназначается только для переработки. Его целевое использование подтверждает Минсельхоз. По данным ФТС на 25 октября, РФ в рамках беспошлинной квоты импортировала 53,57 тыс. тонн говядины. Таким образом, квота выбрана на 26,8%.

Как сообщали ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, предлагаемый объем квоты на 2023 год - не более 100 тыс. тонн.

Минсельхоз также уточнял, что вводить квоту на беспошлинный ввоз свинины не планируется. Такая квота в объеме 100 тыс. тонн действовала с 1 января по 30 июня 2022 года.

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