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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Microsoft сталa фаворитом мировых хедж-фондов, обойдя Amazon

Microsoft сталa фаворитом мировых хедж-фондов, обойдя Amazon
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Акции Microsoft Corp. стали лидером по объему длинных позиций среди хедж-фондов мира, обойдя бумаги Amazon.com Inc., показало исследование банка Goldman Sachs.

Исследование охватило 786 хедж-фондов с общим объемом позиций в акциях на сумму $2,3 трлн, пишет MarketWatch. Выяснилось, что для 82 фондов акции Microsoft входили в топ-10 крупнейших длинных позиций, тогда как акции Amazon были в числе фаворитов только для 79 фондов.

В этом году Microsoft показывает лучшую динамику, чем конкурент, хотя год в целом выдался сложным для ИТ-сектора на фоне роста процентных ставок. Капитализация Microsoft снизилась на 28%, тогда как рыночная стоимость Amazon упала на 45%.

В пятерку лидеров также вошли акции Uber Technologies и Netflix Inc..

Самый большой объем коротких позиций фонды разместили в акциях нефтяных компаний Exxon Mobil, Occidental Petroleum и Chevron Corp., а также в бумагах International Business Machines.

Также примечательно, что хедж-фонды владеют 28% акционерного капитала ритейлера Bath & Body Works - это самая высокая концентрация акций компании в руках фондов.

Microsoft США Amazon Goldman Sachs Uber Technologies Netflix
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