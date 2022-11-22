"Газпром" обвинил ЕС в дестабилизации мирового газового рынка

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Европейские покупатели в 2022 году дестабилизировали мировой газовый рынок, лишив покупателей из других регионов привычных объемов. При этом покупатели из ЕС не хотят заключать долгосрочные контракты на поставку газа, что сдерживает принятие инвестиционных решений по новым газовым проектам, отмечают в "Газпроме".

С 2013 года менеджмент "Газпрома" регулярно докладывает совету директоров о результатах мониторинга развития добычи сланцевого газа в мире, а с 2016 года - о рынке СПГ.

СПГ

"Мировая отрасль СПГ подверглась существенным изменениям за счет увеличения спроса в Европе, которое привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ. Так, в 2022 году впервые за долгое время наблюдалась значительная европейская премия относительно азиатских цен", - отмечается в пресс-релизе "Газпрома" по итогам представления очередного обзора совету директоров.

Отдельно отмечается: "Некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Например, в Индии в результате таких действий власти были вынуждены начать нормированное распределение газа предприятиям по производству удобрений и другим промышленным потребителям". Тем не менее в долгосрочной перспективе АТР будет являться основным регионом роста спроса на СПГ, уверены в компании.

Как сообщалось, контракт на поставку в Индию с компанией GAIL был у компании группы Gazprom Germania, которую правительство ФРГ национализировало. Перешедшая под контроль германских чиновников трейдинговая компания не поставила часть законтрактованных грузов индийскому покупателю.

"Газпром" отмечает, что рекордные цены на газ в мире не привели к увеличению числа окончательных инвестиционных решений (ОИР) по новым СПГ-мощностям. Объем СПГ-проектов, по которым были приняты ОИР в 2022 году, соответствует уровню среднегодового показателя за последнее десятилетие.

"Реализация новых проектов по производству СПГ дополнительно сдерживается нежеланием покупателей, прежде всего европейских, заключать долгосрочные контракты. Большинство инвесторов и покупателей не готовы брать на себя риски в условиях неопределенности и волатильности газового рынка", - отмечается в пресс-релизе.

Сланец

Также отмечается, что, как и ранее, основной объем добычи сланцевого газа приходится на США. Доля добычи в других странах - Китае, Аргентине и Канаде - незначительна в мировом масштабе.

"2022 год показал, что даже в условиях благоприятной экономической конъюнктуры США не смогли оперативно нарастить добычу газа из сланца. Кроме того, за последние пять лет в стране не было введено в разработку ни одного нового месторождения с существенными объемами добычи сланцевого газа", - отмечает "Газпром".

В других странах мира в долгосрочной перспективе увеличение добычи сланцевого газа в значимых объемах не ожидается, а добываемые объемы не способны оказать влияния на глобальный газовый рынок, уверены в российском концерне.