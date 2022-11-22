ЕК подтвердила выплату Украине 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о выплате Украине второго транша в 2,5 млрд евро из суммы, объявленной ранее в качестве исключительной макрофинансовой помощи в 5 млрд евро.

В ЕК напомнили, что это часть пакета макрофинансовой помощи Киеву, предложенная Еврокомиссией 18 мая и одобренная Европейским советом 23-24 июня 2022 года. С этим платежом общая макрофинансовая помощь, предоставленная Украине с начала спецоперации, достигла 6,7 млрд евро. Средства были предоставлены Украине в виде кредитов на очень льготных условиях с более длительным сроком погашения, чем принято обычно.

В коммюнике, опубликованном в Брюсселе, сообщается, что, как ожидается, третий и последний транш в размере 0,5 млрд евро в рамках этой поддержки будет выплачен в декабре нынешнего года.

"Сегодняшняя выплата произошла после положительной оценки комиссией прогресса, достигнутого Украиной в реализации семи мер структурной политики, согласованных в меморандуме о взаимопонимании, который был подписан 3 октября. Эти меры направлены на укрепление устойчивости и экономической стабильности страны, улучшение делового климата, укрепление верховенства права, совершенствование управления и обеспечение энергетической безопасности Украины", - говорится в документе.

Помимо этого, отмечают в Брюсселе, 9 ноября 2022 года Еврокомиссия с целью поддержки Украины предложила пакет дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 18 млрд евро "со стабильной, регулярной и предсказуемой финансовой поддержкой - в среднем 1,5 млрд евро в месяц, которая поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год".

Ранее 22 ноября о получении от ЕК 2,5 млрд евро сообщил украинский Минфин.