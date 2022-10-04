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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Еврокомиссия выплатит помощь Украине в 5 млрд евро до конца года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Европейской комиссии (ЕК) обещают выплатить Украине транш макрофинансовой помощи в 5 млрд евро как можно быстрее, сообщил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

"Вчера я подписал меморандум о взаимопонимании с Украиной об очередной макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Первую часть - 2 млрд евро - мы выплатим к середине октября", - сказал Домбровскис во вторник на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

"Мы хотим действовать как можно быстрее с выплатой остатка двумя платежами в ноябре и декабре при соблюдении всех соответствующих условий", - сказал зампред ЕК.

Совет ЕС 20 сентября официально одобрил решение о выделении Украине макрофинансового кредита в 5 млрд евро. В коммюнике совета подчеркивалось, что данную помощь предоставят Киеву "в форме долгосрочных кредитов на льготной основе".

В документе также отмечалось, что этот кредит "представляет собой второй этап реализации запланированной макрофинансовой помощи союза Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая 2022 года и одобренной Европейским советом 23-24 июня 2022 года". Ранее в ЕС сообщали, что 1 млрд евро из общей суммы в 9 млрд евро уже освоен.

ЕК Украина
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