Индексы РТС и МосБиржи в начале торгов выросли в пределах 0,2%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стагнации нефти в ожидании западных новостей по "ценовому потолку" для нефти из России.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% и составил 2197,92 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1144,48 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар подешевел на 18 копеек, до 60,5 рубля.

Подорожали акции "Северстали" (+1%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), "Магнита" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Акционеры TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") по итогам годового собрания во вторник предоставили совету директоров стандартное право на принятие решений по выкупу акций группы класса "А" или глобальных депозитарных расписок (до 10% уставного капитала), сообщила группа.

ПАО "Россети Северо-Запад" (+0,5%) в третьем квартале 2022 года увеличило чистый убыток по МСФО в 2,9 раза в годовом выражении, до 927,6 млн рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 3,4% - до 11,247 млрд рублей.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

США и союзные им страны планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на российскую нефть не выше $60-70 за баррель, сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо позитивный.

Китай отчитывается о замедлении темпов распространения COVID-19, что обещает если не улучшение экономической ситуации, то ее стабилизацию в КНР. Финансовые СМИ пишут о нерешительности Евросоюза по вопросу ценового лимита для российской нефти. Саудовская Аравия намекает на то, что слухи о планах повышения добычи преувеличены, а вместо этого может обсуждаться вопрос о дальнейшем сокращении производства. Соответственно, на российском рынке будет чуть больше нефтяного оптимизма, а также надежд на стабилизацию торговых ожиданий по Китаю. Рубль способен продолжить укрепление благодаря спросу со стороны экспортеров в рамках налогового периода, полагает Кочетков.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, развитие роста на рынке акций сдерживает обилие экономических новостей среды (PMI по Европе и США, большой блок информации по США) и выходной в четверг в США (День благодарения), гарантирующий низкую торговую активность и скудость новостного фона.

Индекс МосБиржи в среду постарается продвинуться в зону 2200-2250 пунктов. В отсутствие ухудшения ситуации на товарных рынках ожидается сохранение спроса на бумаги металлургов и оживления в секторе акций нефтянки и финкомпаний. В центре внимания инвесторов - объявление странами G7 потолка цен на нефть из России, отмечает Локтюхов.

Замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко полагает, что на рынке акций РФ в среду большинство ликвидных бумаг способно продолжить рост. Ориентир для индекса МосБиржи - 2200-2230 пунктов.

ТCS в среду опубликует результаты за третий квартал. Можно предположить, что основные показатели группы за июль-сентябрь улучшились благодаря притоку средств клиентов и увеличению их числа, а также ввиду сокращения резервов. По итогам года операционный доход TCS Group может превысить 310 млрд руб., полагает Ващенко.

В США индексы акций накануне выросли на 1,2-1,4% во главе с S&P500 и Nasdaq в ожидании публикации в среду протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), когда регулятор в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях.

В понедельник главы федеральных резервных банков Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

В Азии в среду также преобладает рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,04%).

Сдерживающим фактором для Китая остается обеспокоенность инвесторов ростом числа заражений COVID-19 и вводимыми властями ограничительными мерами. Так, власти Шанхая с 24 ноября ужесточают правила для приезжающих в город людей, сообщает Trading Economics.

Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Накануне в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения. В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало самым большим показателем для Пекина за все время с начала пандемии.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после скачка накануне, инвесторы взвешивают риски сокращения как предложения, так и спроса. К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $88,43 за баррель (+1% во вторник), январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $80,99 за баррель (+1,1% во вторник).

Нефтяной рынок демонстрировал слабость в начале текущей недели, когда цены опустились до январских минимумов после появления в СМИ сообщений о том, что Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК обсуждали возможность увеличения квоты на добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Однако позднее министр энергетики Саудовской Аравии опроверг данные сообщения и отметил, что альянс придерживается согласованного сокращения добычи и будет принимать решения исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Это дало положительный импульс ценам на нефть.

Кроме того, рынок готовится к введению западными странами потолка цен на российскую нефть, данная мера начнет действовать с 5 декабря.

Между тем негативным фактором для рынка по-прежнему остаются сообщения из Китая, где регистрируется новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Трейдеры опасаются падения спроса в КНР из-за введения новых локдаунов в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.