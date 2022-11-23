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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Спрос на бонды "РусГидро" превысил предложение более чем втрое

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на трехлетний выпуск облигаций ПАО "РусГидро" серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей превысил предложение более чем втрое и составил свыше 60 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября. Первоначальный ориентир ставки полугодового купона составлял 9,15% годовых. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок превысил 60 млрд рублей, что позволило эмитенту несколько раз снизить ориентир ставки купона и установить его на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,2%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

"Исключительное кредитное качество "РусГидро" позволило компании привлечь рыночный спрос в объеме более 60 млрд рублей, что, в свою очередь, поспособствовало снижению ставки до комфортного для компании уровня", - прокомментировал итоги сбора заявок инвесторов начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, слова которого приводятся впресс- релизе.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 25 ноября.

В настоящее время в обращении находится три выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и выпуск 4-летних биржевых бондов на 20 млрд рублей, размещенный в сентябре текущего года по ставке 8,5% годовых. Два выпуска классических бондов на 20 млрд рублей "РусГидро" предстоит погасить 2 февраля 2023 года.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

РусГидро
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