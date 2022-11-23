Рынок акций РФ в среду превысил 2210п по индексу МосБиржи

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне прогнозов по динамике ВВП РФ в текущем году, подъем сдерживался подешевевшей нефтью (Brent откатилась ниже $85 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2210 пунктов во главе с бумагами золотодобытчиков, при этом подешевели расписки TCS Group (-2,7%) после выхода квартального отчета.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2211,89 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1147,43 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,8%.

Доллар к 18:50 стоил 60,76 рубля (+0,08 рубля).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам заявил в среду, что спад ВВП РФ в 2022 году, по прогнозам правительства, может оказаться менее 3%.

"Данные по ВВП сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в I полугодии. Напомню, что некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно, что пессимисты ошибались. Многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные – МВФ, Всемирный банк, ОЭСР. По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам 2022 года на показатель, может быть, и менее 3% (снижения ВВП - ИФ)", - сказал он.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+5,8%), Polymetal (+3,2%), "Яндекса" (+2,6%), "МТС" (+2,5%), "Интер РАО" (+1,7%), "Северстали" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "РусГидро" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-2,7%), акции "АЛРОСА" (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги UC Rusal (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), расписки Ozon (-0,1%).

TCS Group возобновила раскрытие абсолютных значений ряда финансовых показателей: в III квартале 2022 года группа получила 5,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,8 раза меньше прибыли за аналогичный период 2021 года (16,5 млрд рублей). Как говорится в сообщении группы, за 9 месяцев 2022 года чистая прибыль сократилась в 4,6 раза - до 10,1 млрд рублей по сравнению с 46,8 млрд рублей прибыли за январь-сентябрь 2021 года.

Снижение чистой прибыли в III квартале группа TCS объясняет ростом стоимости фондирования и консервативным подходом к формированию резервов. При этом уровень резервов TCS не раскрыла.

США и союзные им страны планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60-70 за баррель, сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

Швейцария в среду утвердила восьмой пакет санкций в отношении России, который предусматривает введение "потолка" цен на российскую нефть (санкции вступают в силу в 20:00 по Москве). Новые меры также предусматривают запрет на предоставление российским властям и компаниям услуг в сфере IT, инжиниринговых, архитектурных и юридических услуг. Помимо этого, вводится запрет для граждан Швейцарии занимать руководящие должности в некоторых компаниях, находящихся в собственности РФ.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, бумаги золотодобывающих компаний отыгрывали ростом опубликованную накануне статистику, согласно которой РФ в октябре экспортировала в Китай в два раза больше золота, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время ценовая неуверенность в нефти и крепкий рубль сдерживали покупательскую активность.

Нефть усилила волатильность на фоне выхода на финальную стадию обсуждения западными странами уровня "потолка цен" на нефть из России. Полной ясности в данном вопросе по-прежнему нет, однако сообщения о разного рода исключениях и допущениях могут указывать на отсутствие уверенности и единства в рядах инициаторов введения искусственных ценовых лимитов, а также позволяют рассчитывать, что серьезного падения отечественного нефтяного экспорта удастся избежать, полагает эксперт.

В четверг активность на мировых площадках, вероятнее всего, будет пониженной из-за отсутствия торгов в США, где готовятся отмечать День благодарения. Тем не менее, можно ожидать, что американские индексы успеют отреагировать на публикацию протоколов FOMC (22:00 по Москве). ЕЦБ в четверг также обнародует протокол последнего заседания по монетарной политике. Кроме того, участники торгов обратят внимание на ноябрьский индекс настроений в деловых кругах Германии IFO. Индекс МосБиржи в четверг будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, выросли бумаги золотодобывающих компаний, "НОВАТЭКа" и "Детского мира", под давлением продаж оказались бумаги TCS Group после слабой отчетности (рынок беспокоит не столько снижение прибыли TCS Group, как увеличение средств на счетах клиентов при снижении кредитного портфеля).

В бумагах "Норникеля" отмечался легкий негатив на фоне появления информации, что в 9-й пакет санкций Евросоюза могут быть включены ограничения на российский палладий, платину, никель и алюминий. Ситуация с золотодобывающими компаниями улучшается на фоне высокого спроса центральных банков на физическое золото, да и поставки в Китай также растут, отмечает аналитик.

"ЛУКОЙЛ" сохранит возможность продавать нефтепродукты в Болгарию, поскольку данная страна получила послабления до конца 2024 года в рамках американо-европейского эмбарго на поставки из России.

Нефть вновь подешевела. Появилась информация, что Евросоюз хочет ограничить потолок цен на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель. С учетом текущих российских дисконтов поставки идут близко к этим ценам. То есть, в теории, Россия не должна отвечать на подобный шаг каким-либо негативным образом, хотя цена на нефть может и повыситься. Кроме того, эксперты рынка заговорили о том, что решение фактически является тестом для возможных лимитов на поставки из других стран. Хотя подобные действия могут привести к очень глубокому нефтяному кризису. Отрасль уже много лет испытывает дефицит инвестиций. Если же начнется движение в сторону нерыночного регулирования цен, то стимулов развивать нефтедобычу будет еще меньше, полагает Кочетков.

Кроме того, в Евросоюзе могут установить потолок цен на российский газ в пределах $3000 за 1 тысячу кубометров. С одной стороны, это не кажется чем-то угрожающим, но с другой - в условиях потенциального дефицита такой потолок лишит Европу поставок из РФ. Между тем, Япония сообщает, что долгосрочные контракты до 2026 года на поставку СПГ почти исчерпаны. То есть в ближайшие несколько лет Европа не сможет обезопасить себя достаточными объемами газа, а цена его будет неизбежно высокой, отмечает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, лучше рынка в среду выглядел сектор металлов и добычи, хуже - финансовый сектор после выхода отчетности TCS Group. Отрицательная динамика прибыли TCS обусловлена ростом стоимости фондирования и увеличением расходов на создание резервов. Тем не менее, ожидания восстановления банковского сектора в IV квартале, на что указывают сильные результаты Сбера по итогам октября, могут привести к увеличению интереса к распискам TCS Group в ближайшие месяцы.

Нефтегазовый сектор снижался в преддверии объявления странами G7 потолка цен на нефть из России. Однако появление в СМИ информации, что потолок цен может составить $65-70 за баррель в условиях, когда текущие цены на нефть марки Urals находятся около $70 за баррель, послужил поводом для покупок акций нефтегазовых компаний. Акции "ЛУКОЙЛа" выглядели лучше рынка на фоне новостей о том, что Болгария, где распложен НПЗ "ЛУКОЙЛа", может выполнять до конца 2024 года контракты на закупку морской нефти и нефтепродуктов из России, заключенные до 4 июня 2022 года. Поддержку сектору золотодобычи оказывают цены на золото, которые остаются выше уровня $1700 за унцию, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи во второй половине недели может продолжить рост к верхней границе диапазона 2180-2250 пунктов, полагает Лящук.

В Азии в среду преобладал рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут в пределах 0,2%) и США (индексы прибавляют 0,3-1,1%).

Сдерживающим фактором для Китая остается обеспокоенность инвесторов ростом числа заражений COVID-19 и вводимыми властями ограничительными мерами. Так, власти Шанхая с 24 ноября ужесточают правила для приезжающих в город людей, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в ноябре понизился до 56,8 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее. Предварительное значение индекса составляло 54,7 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали его пересмотра до 55 пунктов.

Продажи новых домов в США в октябре выросли на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 632 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали падения продаж новостроек в прошлом месяце до 570 тыс. по сравнению с ранее объявленным сентябрьским показателем, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены ускорили снижение на слухах о скором согласовании потолка цен на поставки нефти из России, при этом статистика о запасах сырья в США была проигнорирована.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 в среду составила $84,33 за баррель (-4,6% и +1% во вторник), январская цена WTI - $77,04 за баррель (-4,8% и +1,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,61 млн), запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей (ожидался рост на 1,15 млн), резервы дистиллятов увеличились на 1,72 млн баррелей (ожидалось повышение на 0,65 млн).

Итоги торгов

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (+27% и +23,4% "префы"), ПАО "Электроцинк" (+10,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+9,6%), "Глобалтрак менеджмент" (+4,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+4%), ПАО "Россети Волга" (+3,7%), "Детского мира" (+2,6%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (+0,9%) в третьем квартале 2022 года увеличило чистый убыток по МСФО в 2,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, до 927,6 млн рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 3,4% - до 11,247 млрд рублей.

ПАО "Россети Центр" (+0,3%) в 2022 году планирует выйти на уровень чистой прибыли прошлого года, сообщил гендиректор компании Игорь Маковский в ходе встречи с журналистами. Прогноз чистой прибыли "Россети Центр" составляет 4 млрд руб., "Россети Центр и Приволжье" - 10 млрд руб., привел он цифры. Маковский также отметил, что чистая прибыль в 2023 году также ожидается на уровне не хуже 2022 года, за счет снижения издержек.

Лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (-4,6% и -5,4% "префы"), VEON (-3,8%), ПАО "Инград" (-2,6%), "Ижстали" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,87 млрд рублей (из них 6,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,39 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,87 млрд рублей на акции "Газпрома").