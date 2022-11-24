Инвестпрограмма "Газпрома" в 2023 году может вырасти до рекордных 2,3 трлн рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правление "Газпрома" предлагает размер инвестиционной программы головной компании на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей, сообщил концерн.

"В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2023 год, общий объем ее финансирования составит 2,3 трлн руб. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании", - говорится в релизе.

На 2022 год инвестпрограмма в первоначальном варианте была запланирована в объеме 1757,69 млрд рублей, после традиционного пересмотра по итогам первого полугодия она была увеличена до 1979,75 млрд рублей.

На 2021 год первоначально инвестпрограмма планировалась на уровне 902 млрд рублей, затем увеличена до 1185 млрд рублей, исполнена в объеме 1082 млрд рублей.

Далее бюджет концерна будет утверждаться советом директоров.

"Инвестиционная программа ПАО "Газпром" на 2023 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа", - отмечается в релизе.