Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Упрощенный порядок сделок с имуществом иностранных ритейлеров продлили на 2023 год

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает на 2023 год норму, согласно которой для отечественных торговых сетей снимается ограничение по доле рынка в 25% при покупке или аренде торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие Россию.

Документ (№212659-8) в октябре внесло в парламент правительство РФ.

Ранее ритейлер, доля которого в границах субъекта превышает 25% (речь идет об объемах всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении), не мог покупать или арендовать дополнительные торговые площади. В июне текущего года Госдума приняла закон, который с 15 июня до 31 декабря 2022 г. снимает действующее ограничение в 25% к сделкам по приобретению или аренде по любым основаниям (в том числе в результате приобретения голосующих акций в уставном капитале хозяйственного общества) дополнительной площади торговых объектов, если другой стороной такой сделки является юридическое лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:

1) юридическое лицо подконтрольно иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки;

2) юридическое лицо является хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, которая прекратила осуществление торговой деятельности на территории РФ или заявила о прекращении такой деятельности;

3) основания для признания юридического лица подконтрольным иностранному юридическому лицу возникли ранее 15 июня 2022 г.

Принятый Госдумой закон продлевает эту норму на 2023 г.

Ранее комитет Госдумы по собственности в своем заключении отмечал, что риски приостановления деятельности торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, до настоящего времени не утратили своей актуальности.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Binance намерена выделить около $1 млрд на покупку проблемных активов на рынке криптовалют

Глава "Молдовагаза" объяснил сокращение поставок газа Приднестровью снижением объемов от "Газпрома"

Депутаты приняли закон о федеральном бюджете РФ на 2023-2025 гг.

Депутаты приняли закон о федеральном бюджете РФ на 2023-2025 гг.

Минпромторг ждет, что продажи российского вина в 2022 году превысят продажи импортного

Минпромторг ждет, что продажи российского вина в 2022 году превысят продажи импортного

Партнером "Газпром нефти" по бывшему СП с Repsol стал "ЛУКОЙЛ"

Росавиация не стала распределять субсидии на перевозки в Крым в 2023 году

Politico сообщило о возможной блокировке слияния Activision с Microsoft регулятором

Brent подешевела до $85,1 за баррель

РФ в октябре снизила выпуск стального проката на 16% год к году

РФ в октябре снизила выпуск стального проката на 16% год к году

ЕЭК рассмотрит поэтапное снижение порога для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС авиапассажирами

ЕЭК рассмотрит поэтапное снижение порога для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС авиапассажирами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });