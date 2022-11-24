Упрощенный порядок сделок с имуществом иностранных ритейлеров продлили на 2023 год

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает на 2023 год норму, согласно которой для отечественных торговых сетей снимается ограничение по доле рынка в 25% при покупке или аренде торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие Россию.

Документ (№212659-8) в октябре внесло в парламент правительство РФ.

Ранее ритейлер, доля которого в границах субъекта превышает 25% (речь идет об объемах всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении), не мог покупать или арендовать дополнительные торговые площади. В июне текущего года Госдума приняла закон, который с 15 июня до 31 декабря 2022 г. снимает действующее ограничение в 25% к сделкам по приобретению или аренде по любым основаниям (в том числе в результате приобретения голосующих акций в уставном капитале хозяйственного общества) дополнительной площади торговых объектов, если другой стороной такой сделки является юридическое лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:

1) юридическое лицо подконтрольно иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки;

2) юридическое лицо является хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, которая прекратила осуществление торговой деятельности на территории РФ или заявила о прекращении такой деятельности;

3) основания для признания юридического лица подконтрольным иностранному юридическому лицу возникли ранее 15 июня 2022 г.

Принятый Госдумой закон продлевает эту норму на 2023 г.

Ранее комитет Госдумы по собственности в своем заключении отмечал, что риски приостановления деятельности торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, до настоящего времени не утратили своей актуальности.