Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Глава ЦБ Ирландии ждет повышения ставки ЕЦБ минимум на 50 б.п. в декабре

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку необходимо поднять процентные ставки в декабре по крайней мере на 50 базисных пунктов, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф.

"Чтобы продолжить идти по пути к инфляции в 2%, я считаю, что необходимо поднять ставки как минимум на 50 б.п. на заседании в декабре, - заявил он. - Мы должны быть готовы к тому, что процентные ставки будут оказывать ограничивающее влияние какое-то время. Еще рано говорить о конечном уровне ставок из-за преобладания неопределенного прогноза".

После выхода ноябрьских данных по инфляции в еврозоне, показавших замедление темпов подъема потребительских цен впервые за 1,5 года, руководители европейского ЦБ, включая председателя Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, в своих заявлениях все больше склоняются к замедлению ужесточения монетарной политики.

ЕЦБ в октябре повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%. С июля текущего года ЕЦБ поднял ключевые ставки в общей сложности на 200 б.п.

ЕЦБ Банк Франции Центробанк Ирландии Габриэль Махлуф Вильруа де Гало
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bank of America будет продавать американские акции в ожидании роста безработицы

Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась впервые за полтора года

ЕАЭС и Индонезия в 2023 году начнут обсуждать создание зоны свободной торговли

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

Brent подорожала до $86,3 за баррель на решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

ОПЕК+ затаился в ожидании ответа России на введение ценового потолка. Обзор

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });