Экспортная пошлина на пшеницу с 30 ноября вырастет на 1,9%, на кукурузу будет нулевой

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 30 ноября повысится до 2 788 рублей за тонну с 2 735,2 рубля неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Рост составит 1,9%.

Пошлина на ячмень снизится до 2 308,6 рубля с 2,43 тыс. рублей за тонну. Пошлина на кукурузу, активно снижавшаяся две последние недели, с 30 ноября будет нулевой.

Новые ставки пошлин будут действовать по 6 декабря включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $313,6 за тонну на пшеницу ($312,5 неделей ранее), $283,7 - на ячмень ($286,7), $221,1 - на кукурузу ($233,9).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.