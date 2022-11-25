Латвийский Privatbank сдал лицензию и перерегистрируется в небанковскую организацию

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии разрешила латвийскому Privatbank, входящему в группу украинского Приватбанка, перерегистрироваться в компанию, не связанную с кредитными услугами, сообщили BNS в комиссии.

Со вступлением в силу этого решения банковская лицензия, выданная Privatbank ранее, утрачивает силу.

КРФК дала такое разрешение с учетом принятого на внеочередном собрании акционеров банка 30 сентября решения о прекращении деятельности Privatbank как кредитного учреждения. При этом Privatbank обеспечил защиту интересов и информирование клиентов, а также выполнил обязательства перед вкладчиками.

В соответствии со стратегией, принятой акционерами, Privatbank постепенно сокращал масштабы операций. 9 августа 2022 года совет КРФК разрешил Privatbank передать Industra Bank клиентские отношения, в том числе управление счетами физических и юридических лиц, кредитным и лизинговым портфелями, депозитами, а также ценными бумагами.

Из Privatbank в Industra Bank были переведены остатки средств на счетах 243 юридических и 5,666 тыс. физических лиц, кредиты, депозиты, а также кредитные лимиты по платежным картам.

Privatbank в 2021 году получил чистый убыток в размере 5,933 млн евро, что в 2,3 раза меньше, чем в 2020 году. Активы банка на 31 декабря 2021 года составили 102,945 млн евро, что на 24,3% меньше, чем на конец 2020 года.

Privatbank работал в Латвии с 2007 года как специализированный банк. По размеру активов это один из самых маленьких банков Латвии. Крупнейшим акционером банка является крупнейший на Украине банк - Приватбанк (46,54%), который был национализирован украинским правительством в декабре 2016 года.