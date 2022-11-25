Данные о бенефициарах и контрагентах страховщиков останутся закрытыми в 2023 г.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Банк России уточнил перечень информации по страховому рынку, которая останется закрытой в 2023 году. Об этом исполняющий обязанности директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов сообщил журналистам в пятницу.

По его словам, сейчас можно определить позиции, которые будут оставаться закрытыми, "они связаны с именами, бенефициарами и контрагентами страховщиков". В то же время, по мнению Банка России, можно раскрывать информацию, важную для понимания анализа общего положения страховых компаний.

Регулятор в настоящее время анализирует возможности более широкого раскрытия информации по страховому рынку, добавил Смирнов.

Отвечая на вопрос о возможности раскрытия информации задним числом в установленных форматах за период 2022 года, Смирнов уточнил, что "регулятор пока думает об этом". Он добавил, что страхование - это цифры и статистика. "Важно наличие непрерывных статистических рядов. Мы это понимаем", - сказал Смирнов.

Он отметил, что Банк России также заинтересован в наличии цифровых данных для их анализа. Он допустил, что излишне закрывая информацию, "мы бьем больше в себя, чем защищаем участников рынка".

Ранее зампред ЦБ Филипп Габуния сообщал, что регулятор планирует отменить часть послаблений, которые были введены и предполагают возможность не раскрывать часть информации по конкретным игрокам финансового рынка.

"Дефицит информации по финансовому рынку означает издержки как для игроков финрынка, так и для общества в целом", - отмечал тогда Габуния.

"Мы заканчиваем проработку отмены послаблений в части той информации, которая не несет каких-либо рисков, из-за возможных действий недружественных стран, то есть из-за введенных санкций", - говорил он.

Как сообщалось, Банк России принял решение о закрытии части информации по игрокам финансового рынка до конца текущего года. С 2022 года Банк России не публикует статистические данные в разрезе отдельных страховых компаний. Как показал опрос "Интерфакса", сами страховые компании столкнулись с затруднениями в стратегическом и тактическом планировании в условиях недоступности информации по конкурирующим структурам.