Нефть Brent подешевела до минимума с января

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют более 3% на торгах в понедельник на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках в связи с проходящими в Китае акциями протеста против ковидных ограничений.

Стоимость сорта Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 11 января, WTI торгуется на минимуме с декабря.

Акции протеста в минувшие выходные прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по московскому времени в понедельник составляет $80,96 за баррель, что на $2,67 (3,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,38 (3,12%), до $73,9 за баррель.

Согласно прогнозу аналитической компании Kpler, спрос на нефть в Китае в четвертом квартале текущего года уменьшится до 15,11 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 15,82 млн б/с годом ранее.

"Перспективы нефтяного рынка остаются неблагоприятными, и события этих выходных в Китае не добавляют позитива", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках ING Groep NV в Сингапуре.

В центре внимания рынка также находятся продолжающиеся переговоры европейских стран относительно потолка цен на российскую нефть и решение США разрешить Chevron Corp. возобновить добычу нефти в Венесуэле.

Эксперты считают, что возврат Chevron в Венесуэлу не приведет к существенному увеличению предложения на мировом рынке в краткосрочной перспективе, поскольку американской компании придется решать технические вопросы, и восстановление прежних объемов добычи потребует времени, пишет The Wall Street Journal.