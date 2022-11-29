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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Глава ЕК заявила, что Евросоюз может инвестировать в "зеленые" энергопроекты в Африке

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Африка имеет потенциальные ресурсы для производства экологически чистой энергии, Европа может объединить с ней усилия в этом направлении.

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"Переход на чистую энергию, если мы все сделаем правильно, может предоставить африканцам доступ к экологически чистой энергии, которая производится у них дома и является доступной по цене. Это требует инвестиций, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку, чтобы прийти к этому", - сказала глава ЕК на совместной с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом пресс-конференции в понедельник в Брюсселе.

По ее словам, ЕС уже мобилизует огромные средства для энергетических проектов от солнечной энергии до гидроэнергетики и других решений.

"Но, помимо этого, я думаю, что этот энергетический переход может открыть новые экономические возможности для Африки, потому что миру нужны возобновляемые источники энергии, и Африка может стать крупным экспортером возобновляемых источников энергии в мире", - продолжила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что стороны уже предприняли вместе самые первые шаги, подписав документы о партнерстве по "зеленой" энергетике "на полях" конференции ООН по климату COP27, например, с Намибией и Египтом. Председатель Европейской комиссии заверила, что последуют и другие договоренности.

Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Африка
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