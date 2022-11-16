ЕС выделит более 1 млрд евро Африке для адаптации к климатическим изменениям

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюз и ряд его государств-членов выделят более 1 млрд евро помощи Африке для адаптации к климатическим изменениям.

"Европейский союз и четыре государства-члена - Франция, Германия, Нидерланды и Дания - предоставят более 1 млрд евро для поддержки адаптации в Африке", - сказал зампред ЕК, выступая в среду на всемирной конференции ООН по климату в Шарм-эль-Шейхе COP27.

Данная инициатива, объясняется в опубликованном в Брюсселе выступлении Тиммерманса, должны быть использованы для сбора данных о климатических рисках, для укрепления систем раннего предупреждения о надвигающихся бедствиях и помощи в мобилизации финансовых средств, включая частные, для решения проблем, связанных с климатическими изменениями. Кроме того, выделяемые фонды позволят укрепить механизмы страхования от неизбежных рисков.

Зампред также уделил внимание потерям и ущербу от климатических изменений. "Часть денег, объявленных сегодня Европейским союзом и государствами ЕС, также пойдет на покрытие убытков и ущерба. Есть обещания, которые уже были сделаны в этом отношении некоторыми из наших государств-членов", - сообщил Тиммерманс.

Он объявил, что ЕС добавит для этого 60 млн евро из бюджета сообщества.