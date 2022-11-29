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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Уолл-стрит завершила торги резким снижением на фоне общего негатива в мире

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили первые торги этой недели резким падением из-за снижения аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в Китае в связи с новыми антиковидными ограничениями.

Фондовые индексы США главным образом следовали динамике мировых финансовых рынков в понедельник.

Инвесторы обеспокоены тем, что усиление ограничений деловой активности в КНР, второй крупнейшей экономике мира, в связи с новой вспышкой коронавируса может спровоцировать замедление глобального экономического роста.

Между тем в центре внимания в понедельник были заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении их прогнозов дальнейшей монетарной политики.

Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс, сказала президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью Financial Times."С учетом того, что мы начинаем продвигаться в сторону ограничительного уровня ставок, у нас есть возможность замедлить темпы повышений и оценить последствия", - отметила она.

Октябрьский отчет об инфляции был хорошим, отметила также Местер, добавив, что она предпочла бы дождаться еще нескольких отчетов и увидеть более устойчивое замедление инфляции. Также она хотела бы увидеть более сбалансированную ситуацию на рынке труда.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Джеймс Баллард, в свою очередь, считает, что ФРС придется держать ключевую ставку выше 5% на протяжении 2023 года, до начала 2024 года для того, чтобы эффективно побороть инфляцию. "Я думаю, что нам необходимо держаться на этом уровне (выше 5% - ИФ) на протяжении всего 2023 года", - заявил Баллард в интервью MarketWatch.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации ряда важных показателей, включая пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также данные о состоянии рынка труда в ноябре.

Рынок также следит за сезоном предрождественского шопинга. В "Черную пятницу" совокупные онлайн-покупки американцев составили рекордные $9,12 млрд, показали данные Adobe Analytics. Это на 2,3% превышает прошлогодний показатель.

Котировки американских депозитарных расписок (ADR) китайской торговой платформы Pinduoduo подскочили на 12,6% на новости о том, что компания резко увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале.

Вслед за акциями Pinduoduo выросла и стоимость других китайских техкомпаний в Нью-Йорке, включая Baidu Inc. (+1,4%), Alibaba Group Holding Ltd. (+0,5%) и JD.com Inc. (+0,9%), несмотря на пессимизм трейдеров в отношении ситуации в Китае.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 2,6%. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что производство самых продвинутых смартфонов компании в этом году может оказаться на 6 млн штук ниже запланированного уровня из-за беспорядков на предприятии тайваньской Foxconn Technology Group в городе Чжэнчжоу.

Акции крупнейших американских нефтегазовых компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. упали на 3% и 2,9% соответственно на фоне снижения стоимости нефти сорта WTI до минимума за 11 месяцев на торгах в понедельник.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник снизился на 497,57 пункта (1,45%) - до 33849,46 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 62,18 пункта (1,54%), составив 3963,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 176,86 пункта (1,58%), до 11049,50 пункта.

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