Приморье в 2023 г. закупит дорожную технику у белорусского "Амкодора" на 2 млрд руб.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Приморский край в 2023 году закупит у белорусского холдинга "Амкодор" около 200 единиц дорожной техники для АО "Примавтодор" (крупнейшее предприятие дорожной отрасли Приморья), сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали по итогам встречи губернатора Приморья Олег Кожемяко с руководством холдинга в Минске в понедельник.

"Мы могли бы закупить технику на сумму около 2 млрд рублей. С учетом того, что с каждым годом ваши ("Амкодора" - ИФ) машины совершенствуются, улучшается их качество, надеюсь, что мы продолжим быть хорошими партнерами", - приводит слова Кожемяко пресс-служба правительства Приморья.

Губернатор добавил, что Приморье также заинтересовано в сотрудничестве с "Амкодором" в области сельского хозяйства и лесопереработки.

"Примавтодор" принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Приморского края.

Ранее сообщалось, что "Амкодор" через свою дальневосточную структуру примет участие в инвестпроекте по созданию элеваторного комплекса в Приморье, поставив технику и оборудование для производства. Зерносушильный комплекс на территории Уссурийского городского округа позволит осуществлять перевалку сухого зерна в объеме 2 тыс. тонн в сутки железнодорожным транспортом.

Холдинг "Амкодор" – предприятие по производству специальной техники, объединяет 29 предприятий в Белоруссии, РФ и странах СНГ, в том числе 22 завода. Имеет представительство в Москве и заводы в России, в частности, ООО "Амкодор-Онего" (Карелия, производство лесозаготовительной техники по полному циклу), ООО "Амкодор-Брянск" (производство фронтальных и универсальных погрузчиков, снегоочистителей).

Товарооборот Белоруссии и Приморского края РФ в 2020 году составлял $17,3 млн, в 2021-м – уже $32,7 млн. В 2022 году объемы взаимной торговли также демонстрируют положительную динамику: за 9 месяцев товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос практически в два раза.