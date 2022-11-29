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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

"Интер РАО" в январе-октябре нарастило поставки электроэнергии в Китай на 33%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Интер РАО" в январе-октябре нарастило поставки электроэнергии в Китай на 33%, до почти 4 млрд квт.ч. Об этом сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве.

В этом году в условиях аномальной жары и энергодефицита по просьбе китайской стороны компания "Интер РАО" нарастила поставки электроэнергии из России в Китай. За январь-октябрь поставки увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 4 млрд кВт.ч", - сказал он.

"Наши страны продолжают успешно сотрудничать в атомной сфере. Эксплуатируются первая и вторая очередь Тяньваньской АЭС в составе энергоблоков с первого по четвертый (ВВЭР-1000), исполняются контракты по проектам энергоблоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков 3 и 4 АЭС "Сюйдапу", - добавил Сечин.

Интер РАО Китай
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