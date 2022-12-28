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Минэнерго РФ прогнозирует рост экспорта электроэнергии в Китай на 16% в 2022 году

Минэнерго РФ прогнозирует рост экспорта электроэнергии в Китай на 16% в 2022 году
Фото: Tim Graham/Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Объем поставок электроэнергии из России в Китай по итогам года увеличится примерно на 16%, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"В Китай по итогам года будет увеличение примерно на 16%", - сказал он.

По словам Шульгинова, поставки в Китай и Монголию суммарно выросли на 20%.

Ранее гендиректор "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии) Борис Ковальчук сообщал, что ожидает объема поставок в Китай в этом году на уровне рекордных 4,4-4,5 млрд кВт.ч.

По итогам 2021 года экспорт электроэнергии "Интер РАО" вырос на 86,1%, до 21,77 млрд кВт.ч (максимальный за последние 10 лет уровень). В Китай, в частности, объем поставок в прошлом году составил 3,97 млрд кВт.ч, что было на 29,9% больше итогов 2020 года, в Монголию - 0,49 млрд кВт.ч (+55,9%).

Компания в уходящем году перестала поставлять электроэнергию в Финляндию и Балтию и не видит "каких-либо перспектив по возвращению" в настоящий момент, отмечал Ковальчук. По итогам 2021 года на Финляндию пришлись 8,2 млрд кВт.ч поставок, страны Балтии - 4,7 млрд кВт.ч.

Европейское направление экспорта было основным для "Интер РАО". Весной Финляндия и страны Балтии прекратили импорт электроэнергии из РФ, сославшись на проблемы с оплатой.

Россия Китай Минэнерго РФ Николай Шульгинов
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