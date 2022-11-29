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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Оборот Softline во II финквартале вырос на 35% до $320,4 млн

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Оборот поставщика IT-решений Softline Holding (с 20 октября глобальный холдинг работает под брендом NOVENTIQ, ранее - Softline) во II квартале 2022 финансового года, закончившемся 30 сентября, составил $320,4 млн, увеличившись на 35%, говорится в сообщении компании.

Оборот в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 37% - до $169,2 млн. Оборот в регионе EMEA составил $43,2 млн, увеличившись на 7%. На Латинскую Америку пришлось $56,1 млн оборота компании (рост в регионе составил 44%).

По бизнес-направлениям доходы распределились следующим образом: оборот в сегменте облачных решений увеличился на 23% - до $264,6 млн; оборот от услуг в сфере IT показал рост в 2 раза - до $31,3 млн. Оборот в сегменте оборудования возрос в 3,2 раза - до $24,4 млн.

Валовая прибыль за II квартал составила $49,9 млн, увеличившись на 66%.

Softline Holding провел IPO в конце октября 2021 года, по итогам которого компания привлекла $400 млн. Компания имеет представительства примерно в 60 странах.

В октябре компания разделила свой бизнес на российский и международный, передав за $1 российский актив во владение основателя глобального холдинга Игоря Боровикова.

Теперь Боровиков владеет 44% Softline Holding.

Softline IT
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