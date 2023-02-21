Softline Holding закрыл сделку по покупке сербского провайдера Saga Group

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Softline Holding (работает под брендом Noventiq) сообщил, что закрыл сделку по приобретению сербского провайдера цифровых услуг Saga Group.

В сентябре 2022 года он подписал соглашение о приобретении Saga Group. Сумма сделки не называлась. Saga Group, помимо Сербии, где расположен ее головной офис, работает более чем в 25 странах.

Сделка укрепляет присутствие Softline Holding в Восточной Европе, а также открывает доступ на новые рынки - это Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина и Северная Македония, считают в холдинге.

Saga Group и все ее дочерние компании продолжат работать под существующим брендом, включив в свой логотип "компанию Noventiq". Группу, штаб-квартира которой сохранится в Белграде, по-прежнему будет возглавлять ее нынешняя управленческая команда и председатель наблюдательного совета Saga Деян Попович.

Softline Holding - поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой и листингом в Лондоне.

В настоящее время компания планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Каймановы острова, сменить название юрлица на Noventiq, а также провести делистинг с LSE. Ранее в феврале Softline Holding договорился о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp., в результате чего объединенная компания получит листинг на Nasdaq. Финализировать параметры слияния планируется в ближайшие недели.

Softline в октябре 2022 года завершил разделение бизнеса на российский и международный. Российский был продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1. Таким образом, подразделение Softline в России больше не зависит от материнской группы.