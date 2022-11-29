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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В "Газпроме" констатировали разочарование Европы в биржевом ценообразовании на газ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Европейцы разочаровалась в биржевых механизмах ценообразования на газ и взяли курс на государственное регулирование, считает заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев.

"В течение последнего десятилетия Европейская комиссия продавливала на европейском рынке отказ от нефтяной индексации и продвигала идеологию торгового хаба. В результате мы получили то, что получили сейчас - разочарование самих европейцев в сложившейся системе ценообразования", - заявил он на форуме "Ямал Арктика Нефтегаз" в Тюмени.

"Нет ничего удивительного в том, что сейчас Еврокомиссия обсуждает вопрос установления потолков цена на природный газ на торговых площадках. То есть мы сталкиваемся с отказом от рыночного ценообразования на природный газ и возвращению к не только к такому традиционному и вполне эффективному способу ценообразования как нефтяная индексация, а приходим к вопросу о формировании регулируемых цен на этот важный энергетический товар. Возможно, Европа тоже движется в этом направлении - регулирования", - подчеркнул менеджер дочерней компании "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Комлев отметил, что процессы на газовом рынке - всегда некий сюрприз: "То, что происходит на газовом рынке - это собрание ценовых парадоксов. Несмотря на рост ликвидности рынка, мы не наблюдаем формирования единой цены, как это произошло с ценообразованием на нефть. Единой цены на природный газ в мировой торговле нет. На данный момент сформировался ценовой блок Азия-Европа. Рынок США живет своей собственной жизнью. Хотя природный газ является одним из самых ликвидных биржевых товаров в мире, его ценообразование в значительной степень зависит от межтопливной конкуренции", - отметил эксперт.

Как сообщалось, предлагаемый ЕК инструмент состоит из ценового "потолка безопасности" в размере 275 евро за МВт.ч для фьючерсов на ближайший месяц на хабе TTF. Механизм должен запускаться автоматически, когда совпадут два условия: расчетная цена контракта превысит 275 евро за МВт.ч в течение двух недель ($2951 за тысячу кубометров по текущему курсу), а цены TTF будут держаться на 58 евро за МВт.ч выше индикативной цены СПГ 10 биржевых дней подряд в течение двух недель.

"Газпром экспорт
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