"Русал" разместил 98,8% четвертого выпуска коммерческих облигаций на 1,8 млрд юаней

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Русал" завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-04 номинальным объемом 1,8 млрд юаней, реализовав 98,78% выпуска на 1 млрд 778,060 млн юаней, говорится в сообщении компании.

Срок обращения выпуска - 2,3 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 106 дней, 2-9-й купоны квартальные.

НРД 9 ноября зарегистрировал 4 выпуска коммерческих облигаций "Русала" серий 001PC-01 - 001PC-04. Дата погашения всех выпусков - 7 марта 2025 года, все они размещены по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются юридические лица - брокеры.

Выпуски размещались в рамках программы коммерческих облигаций "Русала" серии 001РС объемом до 500 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения коммерческих облигаций по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Русал Братска" на 50 млрд рублей, а также 3 выпуска биржевых бондов МКПАО "Русал" на 10 млрд юаней и четыре выпуска коммерческих облигаций общим объемом 8,9 млрд юаней.