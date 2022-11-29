Глава РСПП назвал силовое давление на бизнес системной проблемой в России

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские предприниматели опасаются необоснованного уголовного преследования, что является препятствием для развития их бизнеса, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Силовое давление на бизнес остается одной из важнейших системных проблем, которая препятствует эффективному развитию бизнеса. По нашим опросам, около 80% предпринимателей опрошенных не чувствуют себя защищенными от необоснованного уголовного преследования", - сказал он в ходе "круглого стола" "Защита бизнеса в условиях новых вызовов и задач", состоявшегося во вторник в рамках форума "Российский промышленник".

По его словам, в эту статистику попадают "именно добросовестные предприниматели, которых хотелось бы защитить".