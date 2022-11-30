Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%. Продолжилось снижение "префов" ПАО "Россети Ленэнерго" после известий о невысоких дивидендах за 9 месяцев.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2182,17 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1127,84 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,5%.

Доллар стоит 60,94 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели акции НЛМК (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), МТС (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Интер РАО" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" просели "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" - до 125,75 рубля (-2,6%). Накануне эти бумаги упали на 8,8% после известий, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 руб. на привилегированную и обыкновенную акции (отсечка реестра 8 января 2023 года). Между тем по итогам 2021 года акционеры "Россети Ленэнерго" утвердили выплату дивидендов в размере 0,3479 рубля на обыкновенную акцию и 21,2238 рубля на привилегированную (всего - 4,95 млрд рублей).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду нельзя назвать однозначно негативным. Статистика по Китаю за ноябрь оказалась удручающей, но это также говорит о высокой вероятности новых стимулирующих мер. Беспорядки в ряде ключевых городов КНР пока вызваны лишь недовольством в отношении сохранения карантинных мер, а не политикой. На рынке нефти есть противоречивые сигналы о будущих действиях ОПЕК+, но непреложным фактом является дальнейшее активное сокращение коммерческих запасов в США. Соответственно, текущая просадка котировок может быть очередным низким стартом для рождественского ралли нефти, которое случается чаще, чем ралли на рынке акций, полагает аналитик.

От российского рынка акций в среду можно ожидать консолидации, так как ситуация в китайской экономике пока не позволяет уверенно говорить о росте будущей внешней выручки российских экспортеров, считает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, существенных сдвигов относительно ситуации с COVID-19 в Китае нет, однако некоторые позитивные моменты присутствуют. Так, органы здравоохранения КНР объявили об инициативе, которая направлена на вакцинацию людей пожилого возраста. Рынки восприняли данный шаг, как стремление Пекина не вводить жестких локдаунов на данном этапе.

Локомотивом роста нефти стали оптимистичные ожидания по Китаю, а также новости о том, что ОПЕК+ в ближайшее воскресенье может снизить квоты на добычу. Кроме этого, запасы сырой нефти в США снизились сильнее ожиданий.

Целевой диапазон для индекса МосБиржи сохраняется прежним - 2150-2200 пунктов, говорить о восстановлении рынка пока рано, считает Головинов.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,6%), практически не изменился Dow Jones (+0,01%). Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы и новости относительно ситуации с ограничениями из-за COVID-19 в Китае.

Среди участников рынка усиливаются ожидания, что власти Китая пойдут на смягчение политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это будет способствовать улучшению ситуации в экономике страны, надеются эксперты.

ФРС придется удерживать ключевую процентную ставку на уровне выше 5% в течение всего 2023 года и части 2024 года, чтобы достичь успеха в замедлении инфляции, заявил председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью MarketWatch. По его мнению, рынок недооценивает степень жесткости, которой должна достичь денежно-кредитная политика для сдерживания инфляции, и все еще надеется, что рост цен может замедлиться сам по себе.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире". Он полагает, что ставки будут оставаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может произойти в 2024 году.

Между тем индекс потребительского доверия Conference Board в США в ноябре снизился до 100,2 пункта (минимум за 4 месяца) по сравнению с пересмотренными 102,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более значительного снижения - до 100 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 102,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Азии в среду преобладает рост индексов акций (южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%). При этом китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, японский Nikkei 225 - также на 0,2%.

Объем промпроизводства в Японии сократился на 2,6% в октябре относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные статданные. Снижение этого показателя зафиксировано второй месяц подряд. В сентябре он снизился на 1,7%. Эксперты в среднем ожидали сокращения промпроизводства в октябре на 1,5%, согласно Trading Economics.

Трейдеры ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится вечером в среду, а также оценивают статистические данные из Китая и следят за новостями относительно ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране, и масштабных протестов против них.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в ноябре до 48 пунктов, при прогнозах снижения до 49 пунктов с октябрьских 49,2 пункта. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Ослабление активности в промышленном секторе КНР обусловлено новой волной заболеваний коронавирусной инфекцией и жесткими карантинными ограничениями в ряде крупных городов страны. PMI сферы услуг в ноябре упал до 46,7 пункта с октябрьского уровня 48,7 пункта.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают подъем на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $84,85 за баррель (+0,7% и +0,4% во вторник), январская цена WTI - $78,75 за баррель (+0,7% и +1,2% во вторник).

Китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев.

Внимание рынка также направлено на заседание ОПЕК+ 4 декабря, где будет рассматриваться вопрос об очередном сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 по Москве.