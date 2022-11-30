РФ хочет сделать беспошлинным ввоз грузовых самолетов до 2026 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - РФ направила в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение о беспошлинном ввозе отдельных видов гражданских грузовых самолетов до конца 2025 года.

Проект соответствующего решения Совета ЕЭК опубликован на сайте ЕАЭС, он будет проходить общественное обсуждение до 19 декабря.

Тарифная льгота предполагается для самолетов с массой пустого снаряженного аппарата от 20 до 90 т и для широкофюзеляжных, дальнемагистральных лайнеров - более 120 т.

"Предложение РФ направлено на поддержку национальных авиакомпаний, осуществляющих грузовые авиаперевозки, и обусловлено необходимостью минимизации их финансовых расходов в условиях санкционных ограничений", - сказано в пояснении к документу.

Антироссийские санкции, введенные западными странами после начала военной операции на Украине, предусматривают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.