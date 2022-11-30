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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Предпринимательская уверенность в РФ в ноябре выросла в добыче и снизилась в обработке

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем повысился в добывающих отраслях и снизился в обрабатывающих, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В добывающих отраслях показатель в ноябре составил минус 2,0% после минус 2,3% в октябре, минус 1,3% в сентябре, минус 1% в августе, минус 0,3% в июле, аналогичного индекса в июне, 0,0% в мае и в апреле, плюс 1,3% в марте и 2,7% в феврале.

В обрабатывающих отраслях в ноябре 2022 года индекс составил минус 3,7% после минус 3,0% в октябре, минус 1,7% в сентябре, минус 2% в августе, минус 2,7% в июле, минус 3,0% в июне, по минус 2,0% в мае, апреле и марте и плюс 2,3% в феврале.

Росстат в ноябре 2022 года провел традиционное обследование деловой активности 4,4 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

Индексы предпринимательской уверенности в ноябре продолжали оставаться значительно выше минимальных значений "ковидного" 2020 года, когда в обработке индекс опускался ниже минус 8%, а в добыче достигал минус 6%.

В ноябре 2022 года экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считали благоприятной 10%, удовлетворительной - 76%, в обрабатывающих производствах - 9% и 75% соответственно.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 13% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 19%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добыче полезных ископаемых, на 4 процентных пункта, в обрабатывающих производствах - на 7 п.п.

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в ноябре 2022 года: в добыче полезных ископаемых 58%; в обрабатывающих производствах - 60%.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладают неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения

Росстат
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