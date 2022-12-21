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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Росстат отметил спад потребительской уверенности населения в IV квартале

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения России незначительно снизился - на 1 п.п., до минус 23%, сообщил Росстат по итогам опроса, проведенного с 1 по 10 ноября.

В III квартале индекс вырос на 9 п.п. после падения на 10 п.п. во II квартале (когда он опустился до минус 31% - это было самое низкое значение индекса с I квартала 2015 года).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в IV квартале 2022 года по сравнению c III кварталом 2022 года снизился на 6 п.п. и составил минус 20%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в IV квартале 2022 года по сравнению с III кварталом 2022 года возрос на 1 п.п. и составил минус 37%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в IV квартале 2022 года по сравнению с III кварталом снизился на 1 п.п. и составил минус 10%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в IV квартале 2022 года по сравнению с III кварталом возрос на 3 п.п. и составил минус 14%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос на 3 п.п. и составил минус 32% в IV квартале 2022 года.

Индекс благоприятности условий для сбережений возрос на 1 п.п. и составил минус 35% в IV квартале 2022 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное обследование потребительских ожиданий населения Росстат проводит ежеквартально с 1998 года, опрашивая более 5000 человек во всех регионах.

Росстат
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