Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,7%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips вслед за внешними фондовыми площадками на сигналах от Федрезерва США о замедлении темпов дальнейшего подъема ключевой ставки; сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (Brent подешевела до $86,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%, лидируют в росте бумаги золотодобывающих компаний на фоне роста золота (+2,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2190,07 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1132,96 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар стоит 60,92 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,6%), Polymetal (+2,3%), Сбербанка (+1,3% и +1% "префы"), "ММК" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), ВТБ (+1%), АФК "Система" (+1%), UC Rusal (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), расписки TCS Group Holding (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по российскому рынку картина остается неизменной уже несколько дней: индекс МосБиржи находится в боковой формации с вялой торговой активностью. Локальный рынок скорее всего продолжит торговаться без очевидных драйверов роста до конца декабря. А в США в декабре можно увидеть новогоднее ралли на фоне ожиданий менее агрессивного повышения ключевой ставки на заседании ФРС, которое пройдет 13-14 декабря. Похоже, что речь главы Федрезерва Пауэлла уже определила траекторию движения американских рынков до конца года, однако это все равно отскок на "медвежьем" рынке.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, инвесторы на рынке акций РФ занимают выжидательную позицию до выяснения условий введения Западом потолка цен на отечественную нефть.

Индекс МосБиржи продолжит проторговывать середину целевого диапазона 2150-2200 пунктов на фоне рыночной безыдейности. Не исключено небольшое восстановление рынка ввиду роста аппетита к риску на ключевых рынках emerging markets, полагает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, ситуация на рынке нефти остается неопределенной - нет вердикта Запада по параметрам "потолка цен" на российскую нефть, как и определенности с решением ОПЕК+ в конце недели. Так что рост нефти вызван закрытием спекулятивных "шортов" и общим позитивным настроем рынков.

Тем не менее рост нефти и ослабление рубля к юаню (что позитивно для отечественных экспортеров, которые переориентируют свои поставки на Восток), могут привести к умеренному росту индекса МосБиржи. Однако картина в целом останется без изменений - боковик сохранится, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций подскочили на 2,2-4,4% во главе с Nasdaq благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

"Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании", - сказал Пауэлл в ходе выступления в Брукингском институте в среду.

Пауэлл также заявил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. "История предостерегает нас от преждевременного смягчения политики", - сказал он.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре - до 4,25-4,5%. Американский ЦБ увеличивал ставку на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Кроме того, ФРС в среду опубликовала региональный обзор Beige Book, показавший, что экономическая активность в Штатах осенью практически не изменилась. Федеральные резервные банки пяти округов сообщили о слабом повышении активности в октябре-ноябре, в то время как остальные семь - о стабильном состоянии экономики или незначительном снижении.

Фондовая Азия

Следом за США растет в четверг фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

ВВП Южной Кореи в III квартале 2022 года выросла на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. По сравнению со вторым кварталом ВВП увеличился на 0,3%, то есть минимальными темпами подъема за год. Динамика обоих показателей совпала как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в октябре упали на 2,8%, тогда как ожидалось снижение на 0,6%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг умеренно снижаются после роста накануне. Внимание нефтетрейдеров постепенно переключается на заседание ОПЕК+ 4 декабря. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $86,53 за баррель (-0,5% и +3,2% в среду), январская цена WTI - $80,17 за баррель (-0,5% и +3% накануне).

По итогам ноября цена на Brent упала на 9,9%, на WTI - на 6,9% на беспокойстве инвесторов из-за снижения спроса в Китае ввиду новых локдаунов на фоне вспышки коронавируса.

В среду нефтяной рынок, однако, поддержали новости о том, что власти КНР смягчили антиковидные меры в ряде городов и провинций, включая Пекин. Инвесторы ожидают, что официальный Пекин пойдет на отказ от политики нулевой терпимости к коронавирусу после массовых акций протеста в стране в начале этой недели.

Кроме того, официальные данные Минэнерго США показали недельное снижение запасов нефти на 12,58 млн баррелей, при прогнозах снижения на 3,12 млн баррелей.