Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

ЦБ РФ видит признаки ухудшения стандартов в сегменте потребительского кредитования

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Банки РФ в третьем квартале 2022 года скорректировали структуру выдач и значительно нарастили объемы кредитования заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Доля выдач наиболее рискового сегмента ПДН 80+ по результатам III квартала превысила 32% (было 28% в II квартале 2022 г.), что сопоставимо с предкризисным уровнем (33% в IV квартале 2021 г.). Изменения в структуре выдач произошли на фоне смягчения требований к капиталу по новым выдачам и роста риск-аппетита, отмечает регулятор.

На ухудшение стандартов кредитования указывает и динамика PTI (показателя долговой нагрузки, рассчитываемого банками на основании собственных моделей оценки дохода), подчеркивается в обзоре ЦБ. Доля кредитов с PTI более 50% выросла за III квартал на 14 п.п. и достигла 42%.

Рост доли потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, сопровождался увеличением сроков кредитования - в III квартале доля долгосрочных потребительских кредитов сроком свыше пяти лет достигла 15% после 13% в II квартале 2022 года.

Банк России сохраняет задачу ограничения рискованных практик в потребительском кредитовании. Это поможет не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки населения в период трансформации экономики в условиях санкционных ограничений, а также роста макроэкономических рисков, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок

Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд в ноябре

Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд в ноябре

Штат сотрудников Disney в 2021 фингоду вырос, приблизившись к допандемийной отметке

Штат сотрудников Disney в 2021 фингоду вырос, приблизившись к допандемийной отметке

"Росатом" сообщил о переговорах с 20 странами по поводу новых проектов

Минсельхоз не ожидает снижения посевных площадей в 2023 году

Минсельхоз не ожидает снижения посевных площадей в 2023 году

Цены на нефть снижаются после уверенного подъема накануне

"АвтоВАЗ" готов купить российский банк альянса Renault-Nissan до конца года

"АвтоВАЗ" готов купить российский банк альянса Renault-Nissan до конца года

Фондовые индексы США уверенно выросли на заявлениях Пауэлла, завершив ноябрь в плюсе

Фондовые индексы США уверенно выросли на заявлениях Пауэлла, завершив ноябрь в плюсе

Тарифы на коммунальные услуги в России проиндексированы с 1 декабря

Маркировка жидкости для вейпов станет обязательной с 15 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });