ЦБ РФ видит признаки ухудшения стандартов в сегменте потребительского кредитования

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Банки РФ в третьем квартале 2022 года скорректировали структуру выдач и значительно нарастили объемы кредитования заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Доля выдач наиболее рискового сегмента ПДН 80+ по результатам III квартала превысила 32% (было 28% в II квартале 2022 г.), что сопоставимо с предкризисным уровнем (33% в IV квартале 2021 г.). Изменения в структуре выдач произошли на фоне смягчения требований к капиталу по новым выдачам и роста риск-аппетита, отмечает регулятор.

На ухудшение стандартов кредитования указывает и динамика PTI (показателя долговой нагрузки, рассчитываемого банками на основании собственных моделей оценки дохода), подчеркивается в обзоре ЦБ. Доля кредитов с PTI более 50% выросла за III квартал на 14 п.п. и достигла 42%.

Рост доли потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, сопровождался увеличением сроков кредитования - в III квартале доля долгосрочных потребительских кредитов сроком свыше пяти лет достигла 15% после 13% в II квартале 2022 года.

Банк России сохраняет задачу ограничения рискованных практик в потребительском кредитовании. Это поможет не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки населения в период трансформации экономики в условиях санкционных ограничений, а также роста макроэкономических рисков, отмечает ЦБ.