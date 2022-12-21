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Банки и МФО с 2024 года будут информировать заемщиков о критичном росте долгов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации (МФО) рассчитывать для каждого заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН), а при приближении показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) информировать заемщика о рисках.

Законопроект № 1145324-7 в апреле 2021 года внесли в палату сенатор Николай Журавлев и на тот момент депутат Игорь Дивинский.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что с 1 октября 2019 года Банк России ввел для кредитных и микрофинансовых организаций обязанность при потребительском кредитовании проводить проверку наличия у гражданина обязательств по кредитным договорам. При этом регулятор рекомендовал уведомлять заемщиков о рассчитанном ПДН.

Авторы отмечали, что поскольку на законодательном уровне соответствующая обязанность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций не предусмотрена, то законопроектом предлагается установить обязанность кредиторов рассчитывать ПДН и уведомлять заемщика в письменной форме о рисках, обусловленных высоким значением ПДН, если указанное значение превышает 50%.

"Значение ПДН демонстрирует заемщику, какую часть своих доходов он использует для погашения имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера. Таким образом, уведомление заемщика о рассчитанном в отношении него кредитором показателе долговой нагрузки будет способствовать повышению финансовой грамотности населения", - говорится в пояснительной записке.

В соответствии с принятым законом, банк или МФО обязаны по каждому заемщику рассчитать ПДН при принятии решения о предоставлении потребительского кредита (займа); при принятии решения об увеличении размера среднемесячного платежа (за исключением кредита с лимитом кредитования); при принятии решения об увеличении лимита кредитования по потребительскому кредиту с лимитом кредитования; при продлении срока действия договора потребительского кредита с лимитом кредитования.

Новый расчет ПДН заемщика необходимо провести, если с даты обращения и первого расчета ПДН до выдачи кредита прошло более 31 календарного дня.

В действующем законодательстве кредитор до подписания контракта обязан сообщить заемщику информацию о риске неисполнения им обязательства по договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций, если сумма кредита превышает 100 тыс. рублей, а ежемесячный ПДН превышает 50%.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Госдума МФО ПДН Банк России
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