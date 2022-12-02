Индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на статданных, Nasdaq слабо вырос

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам сессии в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных из производственного сектора.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, впервые с мая 2020 года, и оказался хуже прогноза аналитиков, ожидавших более умеренного снижения - до 49,8 пункта.

Тем временем расходы населения США в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы повысились на 0,7%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Темпы повышения доходов стали максимальными с октября 2021 года, что обусловлено как повышением зарплат, так и государственными социальными выплатами.

Индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в годовом выражении вырос на 6% после подъема на 6,3% в сентябре.

Количество первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 16 тысяч и составило 225 тысяч, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали, что показатель составит около 235 тысяч.

Кроме того, инвесторы оценивали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который накануне сказал, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

В то же время он отметил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, и сигнализировал о том, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Акции Salesforce Inc. упали в цене на 8,3%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в минувшем финквартале зафиксировал прибыль и выручку, превзошедшие ожидания рынка, но квартальный прогноз разочаровал инвесторов.

Другая ИТ-компания, Splunk Inc., в прошлом финквартале резко сократила чистый убыток и увеличила выручку почти в полтора раза, благодаря чему её бумаги подскочили на 17,8%.

Котировки бумаг PVH Corp. повысились на 9,4% после того, как компания, владеющая рядом известных брендов одежды, завершила третий квартал 2022 финансового года с чистым убытком, но дала хороший годовой прогноз.

Цена бумаг Big Lots упала на 8,6%, поскольку ритейлер-дискаунтер товаров для дома резко увеличил чистый убыток в прошлом квартале и сократил выручку.

Рыночная стоимость Dollar General снизилась на 7,6%. Оператор сети дисконтных магазинов в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль слабее ожиданий аналитиков, а квартальный прогноз оказался значительно хуже консенсус-прогноза.

Акции Kroger Co. подешевели на 1,6%, хотя сеть супермаркетов увеличила выручку в третьем финквартале на 7% благодаря сохранению устойчивого спроса на продукты питания и товары первой необходимости.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 194,76 пункта (0,56%) и составил 34395,01 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали акции Salesforce, а рост возглавили бумаги Nike Inc. (+1,3%).

Standard & Poor's 500 опустился на 3,54 пункта (0,09%) - до 4076,57 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 14,45 пункта (0,13%) и составил 11482,45 пункта.