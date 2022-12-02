Рубль незначительно изменился к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слегка снижаются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль демонстрирует незначительные изменения под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,4 руб./$1 (-9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 25,21 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 8,719 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные изменения на старте торгов под влиянием неоднозначных внешних сигналов. С одной стороны, наблюдается охлаждение "аппетита к риску" у глобальных инвесторов после позитивного всплеска накануне на заявлениях Федрезерва о замедлении темпов дальнейшего подъема ключевой ставки. С другой стороны, поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть.

Власти Пекина намерены ослабить карантинные ограничения и позволят больным коронавирусной инфекцией проводить недельный обязательный карантин дома, а не в специальных центрах, сообщило агентство Bloomberg, Инвесторы рассчитывают на дальнейшие действия КНР в плане смягчения политики нулевой терпимости к коронавирусу, которые позволят улучшить экономическую ситуацию и приведут к росту спроса на нефть.

Нефтяной рынок находится в ожидании заседания ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу на фоне неопределенного прогноза относительно состояния глобальной экономики.

Кроме того, остаются вопросы о "потолке" цен на российскую нефть, действие которого должно начаться уже 5 декабря. Страны ЕС еще не достигли согласия по этому вопросу, но работа в этом направлении идет, заявил официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,12 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,32 за баррель, что на 0,12% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу сформировали негативный фон: китайский CSI300 снизился на 0,56%, японский Nikkei 225 - на 1,73%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,66%, южнокорейский Kospi потерял 1,32%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,75%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,21 %.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам сессии в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных из производственного сектора. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные института управления поставками (ISM). Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, впервые с мая 2020 года, и оказался хуже прогноза аналитиков, ожидавших более умеренного снижения - до 49,8 пункта.

Тем временем расходы населения США в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы повысились на 0,7%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Темпы повышения доходов стали максимальными с октября 2021 года, что обусловлено как ростом зарплат, так и государственными социальными выплатами. Индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в годовом выражении вырос на 6% после подъема на 6,3% в сентябре.