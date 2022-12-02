Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Доллар стабилен в паре с евро перед публикацией данных по рынку труда США

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в пятницу, укрепляется относительно фунта стерлингов и дешевеет к иене.

В центре внимания трейдеров - отчет по американскому рынку труда за ноябрь, который будет обнародован в 16:30 мск.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в экономике США в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%.

Ноябрьский отчет по рынку труда важен для Федеральной резервной системы (ФРС), которая проведет очередное заседание 13-14 декабря. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 б.п. - до 4,25-4,5% годовых.

По итогам декабрьского заседания также будет опубликован новый точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

Пара евро/доллар по данным на 9:20 мск в пятницу торгуется на уровне $1,0529 по сравнению с $1,0527 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта опустился до $1,2239 по сравнению с $1,2256 по итогам торгов в четверг.

Курс доллара к иене снизился в ходе торгов до 135,08 иены по сравнению с 135,34 иены на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет в пятницу 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,04%.

доллар ФРС евро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Цена нефти Brent поднялась до $86,99 за баррель

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию

Правительство утвердило директиву о назначении Волкова главой "Почты России"

Минюст зарегистрировал приказы об увеличении цен "Газпрома" с декабря на 8,5%

Проблемы с производством iPhone могут стоить Apple $8 млрд выручки в IV квартале

Проблемы с производством iPhone могут стоить Apple $8 млрд выручки в IV квартале

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок

Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд в ноябре

Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд в ноябре

Штат сотрудников Disney в 2021 фингоду вырос, приблизившись к допандемийной отметке

Штат сотрудников Disney в 2021 фингоду вырос, приблизившись к допандемийной отметке

"Росатом" сообщил о переговорах с 20 странами по поводу новых проектов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });