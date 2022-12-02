Доллар стабилен в паре с евро перед публикацией данных по рынку труда США

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в пятницу, укрепляется относительно фунта стерлингов и дешевеет к иене.

В центре внимания трейдеров - отчет по американскому рынку труда за ноябрь, который будет обнародован в 16:30 мск.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в экономике США в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%.

Ноябрьский отчет по рынку труда важен для Федеральной резервной системы (ФРС), которая проведет очередное заседание 13-14 декабря. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 б.п. - до 4,25-4,5% годовых.

По итогам декабрьского заседания также будет опубликован новый точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

Пара евро/доллар по данным на 9:20 мск в пятницу торгуется на уровне $1,0529 по сравнению с $1,0527 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта опустился до $1,2239 по сравнению с $1,2256 по итогам торгов в четверг.

Курс доллара к иене снизился в ходе торгов до 135,08 иены по сравнению с 135,34 иены на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет в пятницу 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,04%.