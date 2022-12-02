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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Минфин внес в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ внес в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года, доработанный с учетом изменившейся ситуации, говорится в сообщении министерства.

Ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой, в первую очередь, на внутренние источники финансирования инвестиций. В новых условиях усиливается роль финансового рынка, говорится в сообщении.

Одна из приоритетных задач - обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, которые соответствуют их потребностям.

Кроме того, среди приоритетных направлений - развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение.

Особое внимание планируется уделить макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой стабильности.

Для реализации целей стратегии разрабатываются среднесрочные документы и дорожные карты правительства и Банка России, содержащие конкретные мероприятия с обозначением сроков и ответственных сторон.

Минфин РФ
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