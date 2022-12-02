Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,6%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне наметившейся нисходящей коррекции мировых рынков после роста, а также ослабления рубля. Индекс РТС за минуту торгов просел на 0,6%, индекс МосБиржи почти не изменился.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2187,55 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1116,77 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,9%.

Доллар вырос до 61,68 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+0,9%), "Норникеля" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), расписки OZON (+0,3%), бумаги НЛМК (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), МТС (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), ММК (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается в режиме консолидации - до конца года каких-либо значимых драйверов не наблюдается. Ближайшие несколько дней станут очень важными для рынка нефти, которые определят дальнейший тренд: заседание ОПЕК+ 4 декабря и начало эмбарго ЕС на импорт нефти из России морем 5 декабря. За океаном инвесторы будут оценивать данные по рынку труда за ноябрь, а также очередное выступление представителя Федеральной резервной системы - в этот раз президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу негативный, поэтому фиксация прибыли в акциях может стать главной идеей дня.

Рынки в Азии снижаются по факту начала реализации мер смягчения политики "нулевой терпимости" в отношении COVID-19 в Китае. Сам процесс начался, но дорога обещает быть длинной, отмечает аналитик. Кроме того, заявления представителей ФРС накануне почти опровергают мягкость слов председателя Джерома Пауэлла. Статистика по ключевым экономикам продолжает ухудшаться. Нефть способна закрыть неделю ростом после трех недель снижения. Однако впереди начало действия европейского эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок. Эксперты рынка уже предупреждают, что такие действия приведут лишь к росту стоимости нефти, но глупости в сфере экономики - это уже почти привычка современной Европы, отмечает аналитик.

На рынке акций РФ под давлением могут оказаться акции нефтяников, также фиксации прибыли могут подвергнуться бумаги производителей золота. Рубль, вероятно, продолжит немного слабеть, хотя его текущие значения уже могут быть привлекательны для продаж валютной выручки экспортерами, полагает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, российские инвесторы заняли выжидательную позицию до выяснения условий введения потолка цен на отечественную нефть. Впрочем, технически индекс МосБиржи пока тяготеет к снижению - в пятницу рынок продолжит проторговывать середину целевого диапазона 2150-2200 пунктов на фоне рыночной безыдейности.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,1%) и Dow Jones (-0,6%) на слабых статданных из производственного сектора, подрос индекс Nasdaq (+0,1%).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора опустилось ниже пограничных 50 пунктов впервые с мая 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 49,8 пункта.

Индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в годовом выражении вырос на 6% после подъема на 6,3% в сентябре.

Днем ранее Пауэлл заявил, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре, однако регулятору в дальнейшем придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. По словам Пауэлла, вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Инвесторы ждут большей ясности от китайских властей, после того как Пекин просигнализировал о смягчении ряда жестких ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции, пишет CNBC.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу консолидируются, но стоимость Brent находится на $1,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на МосБирже в четверг. Тем не менее, неделю нефть закрывает ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $87,06 за баррель (+0,2% и -0,1% в четверг), январская цена WTI - $81,21 за баррель (-0,01% и +0,8% накануне).

Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении антиковидных мер, что позволяет инвесторам надеяться на увеличение деловой активности и, соответственно, спроса на нефть в стране. В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в выходные, и рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

С понедельника, 5 декабря, вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти. Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка.

В четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.