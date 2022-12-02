Путин поручил продумать меры поддержки предприятий, созданных людьми с инвалидностью

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил министерству труда и соцзащиты проработать вопрос о субсидировании работодателей, нанимающих людей с инвалидностью.

"Мы сейчас оказываем поддержку предприятиям, субсидируем, если берут временно неработающих. Надо распространить это на людей с ограничениями по здоровью. Это первое. А второе - продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются самими людьми с ограничениями по здоровью", - сказал президент в ходе общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Глава государства дал соответствующее поручение главе Минтруда Антону Котякову. "Это нужно сделать. Подготовьте предложения", - сказал Путин.

Кроме того, отвечая на вопросы участников встречи о возможности вернуть индексацию пенсий работающих инвалидов, президент сказал, что этот вопрос будет проработан на уровне правительства.

"Посмотрим по всем этим вопросам. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите. В целом в душе абсолютно с вами согласен. Надо это на уровне правительства проработать", - ответил Путин.