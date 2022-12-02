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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Объем торгов драгметаллами на МосБирже в ноябре достиг максимальных за год 13,6 млрд руб.

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже в ноябре составил 13,61 млрд рублей, следует из материалов биржи.

Это на 11% меньше, чем в ноябре прошлого года, хотя на 28% больше, чем в октябре, и представляет максимальное месячное значение в 2022 году.

В натуральном выражении объем торгов золотом в ноябре составил 4 тонны (против 3,2 тонны в октябре и 3,5 тонны в ноябре прошлого года), серебром - 4,5 тонны (против 4,5 тонны и 3 тонны соответственно).

Всего за январь-ноябрь объем торгов драгметаллами составил 103,83 млрд рублей, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Московская биржа начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2016-2017 годах среднемесячный объем торгов составлял примерно 10 млрд рублей, в 2020 году он оказался в среднем на уровне около 4 млрд рублей, а в 2021 году - свыше 17 млрд рублей.

МосБиржа
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