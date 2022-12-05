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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Рубль на старте торгов укрепился к доллару при поддержке нефтяных котировок

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно снижается, юань незначительно подрастает на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник, рубль предпринимает попытки укрепиться вслед за нефтью.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,5925 руб./$1 (-40,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 18,24 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 2,4 коп. - до 8,829 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ключевым драйвером для нацвалюты на старте торгов являются цены на нефть, спрос на рисковые активы - неоднозначный. Нефтяные котировки толкают вверх события минувших выходных и связанные с ними опасения по поводу осложнения ситуации на мировых энергетических рынках.

С понедельника вступает в силу шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ. В минувшие выходные ЕС утвердил потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

США, а также страны G7, ЕС и Австралия сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения".

Установление потолка может привести к разбалансировке нефтяного рынка и снижению добычи. Россия считает применение инструмента потолка цен на нефть, введенного ЕС, нерыночным, обдумывает механизм запрета на его применение и готова даже несколько сократить добычу нефти в случае, если страны захотят применять его, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

ОПЕК+ решил встретиться 4 декабря, за день до официального вступления в силу эмбарго ЕС. В итоге министры ОПЕК+ решили сохранить действующие квоты на добычу нефти. Принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,52 за баррель, что на 1,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,87 за баррель, что на 1,11% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник торгуются без единой динамики: китайский CSI300 вырос на 1,73%, японский Nikkei 225 почти нейтрален - повысился на 0,04%, гонконгский Hang Seng поднялся на 3,39%, южнокорейский Kospi потерял 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,53%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,08 %.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу слабыми и разнонаправленными изменениями, трейдеры оценивали свежие данные по рынку труда США. Между тем по итогам всей прошедшей недели все индикаторы выросли: Dow Jones Industrial Average - на 0,1%, Standard & Poor's 500 - на 1%, Nasdaq Composite - на 2,1%. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Прирост стал минимальным с апреля прошлого года. При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось.

Эксперты отмечают, что более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия Федеральной резервной системы (ФРС) все еще недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией. Это дает ЦБ больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок и сохранения жесткой денежно-кредитной политики более длительный срок. С другой стороны, глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что ФРС может замедлить темпы подъема ставок уже на ближайшем заседании. Большинство аналитиков ждут увеличения ставки на заседании в декабре на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. До этого ФРС увеличивала ее на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

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